Существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные в республике усилятся морозы.
Так, завтра, 21 декабря местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью составит -27,-32, при снеге -17,-22, по северным до -35,-40, днём -15,-20, местами -25,-30 мороза. По южной и средней части Байкала ночью -10,-15, днём -7,-12.
В воскресенье, 22 декабря, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, днём -19,-24, местами -27,-32, местами по южным и центральным районам ночью -22,-27, днём -16,-21. По Прибайкалью ночью -13,-18, днём -11,-16 мороза.
В понедельник, 23 декабря, станет ещё холоднее. Погода ожидается преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -39,-44, днём -21,-26, местами -28,-33, местами по южным и юго-западным районам ночью -22,-27, днём -18,-23 мороза. По Прибайкалью ночью -15,-20, днём -11,-16.
На дорогах города и республики местами снежные накаты.
В выходные в Бурятии похолодает до -42
Общество, Фото:
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