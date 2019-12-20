 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В выходные в Бурятии похолодает до -42

В выходные в Бурятии похолодает до -42
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные в республике усилятся морозы.

Так, завтра, 21 декабря местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью составит -27,-32, при снеге -17,-22, по северным до -35,-40, днём -15,-20, местами -25,-30 мороза. По южной и средней части Байкала ночью -10,-15, днём -7,-12.

В воскресенье, 22 декабря, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -37,-42, днём -19,-24, местами -27,-32, местами по южным и центральным районам ночью -22,-27, днём -16,-21. По Прибайкалью ночью -13,-18, днём -11,-16 мороза.

В понедельник, 23 декабря, станет ещё холоднее. Погода ожидается преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -39,-44, днём -21,-26, местами -28,-33, местами по южным и юго-западным районам ночью -22,-27, днём -18,-23 мороза. По Прибайкалью ночью -15,-20, днём -11,-16.

На дорогах города и республики местами снежные накаты.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте, посмотрели фильм «По совести»
В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте, посмотрели фильм «По совести»
Общество, 20.12.2019
Фильм вызвал большой интерес у осуждённых подростков
В выходные в Бурятии похолодает до -42
В выходные в Бурятии похолодает до -42
Общество, 20.12.2019
Существенных осадков не ожидается
В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля «На Великом Чайном пути»
В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля «На Великом Чайном пути»
Общество, 20.12.2019
Учащиеся школ №63 и 7 показали лучшие результаты на фестивале-ярмарке в Сайхане
Мигрантам в Улан-Удэ вручили вид на жительство
Мигрантам в Улан-Удэ вручили вид на жительство
Общество, 20.12.2019
Их поздравили с новым правовым статусом в России
В Бурятия работает полицейский Дед Мороз
В Бурятия работает полицейский Дед Мороз
Общество, 20.12.2019
Акция будет проводиться до 15 января 2020 года
В России утвердили новые правила маркировки авто
В России утвердили новые правила маркировки авто
Общество, 20.12.2019
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова
В Бурятии первоклассникам рассказали, почему нельзя рубить ёлочки
В Бурятии первоклассникам рассказали, почему нельзя рубить ёлочки
Общество, 20.12.2019
Школьники показали сделанные своими руками ёлочки из ткани и пластика
Бурятский оперный театр отметил 80-летие: фоторепортаж
Бурятский оперный театр отметил 80-летие: фоторепортаж
Общество, 20.12.2019
На 80-летие театра приехали гости из Монголии, Москвы, Якутии, Нижнего Новгорода и других городов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятия проходит сбор офицеров ракетных войск и артиллерии
В Бурятия проходит сбор офицеров ракетных войск и артиллерии
Общество, 20.12.2019
Военные готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой
Более двух тысяч новогодних мероприятий устроят в Иркутской области
Более двух тысяч новогодних мероприятий устроят в Иркутской области
Общество, 20.12.2019
В госучреждениях культуры области детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января
В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки
В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки
Общество, 20.12.2019
Школа №51 регулярно проводит экоакции и приобщает к ним учащихся
Улан-удэнцы возмущены отсутствием туалета на вокзале
Улан-удэнцы возмущены отсутствием туалета на вокзале
Общество, 20.12.2019
«Под себя ходить, что ли?» - задалась вопросом общественница Дора Хамаганова
В Бурятии в морозы разрослось необычное водное растение
В Бурятии в морозы разрослось необычное водное растение
Общество, 20.12.2019
Нимфейник случайно «занесло» в Бурятию 15 лет назад
В праздники городские службы Улан-Удэ будут дежурить круглосуточно
В праздники городские службы Улан-Удэ будут дежурить круглосуточно
Общество, 20.12.2019
В каждом ресурсоснабжающем предприятии будут дежурить аварийные бригады

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^