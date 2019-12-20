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В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля «На Великом Чайном пути»

В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля «На Великом Чайном пути»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Учащиеся школ №63 и 7 показали лучшие результаты на фестивале-ярмарке в Сайхане

Сегодня в администрации Улан-Удэ чествовали школьников – победителей третьего этапа VI международного детского фестиваля-ярмарки «На Великом Чайном пути» и педагогов, которые помогли им добиться победы. Лучшие результаты по решению жюри фестиваля продемонстрировали учащиеся школ № 63 и № 7 Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.

Мероприятие проходило 7-8 ноября 2019 года в городе Сайхан Тал Внутренней Монголии Китая. В общей сложности в мероприятиях VI Международного детского фестиваля-ярмарки «На Великом Чайном пути» участвовало около тысячи человек. В конкурсных этапах фестиваля школьники России, Монголии и Китая демонстрировали компетенции юных аниматоров и организаторов культурного туризма: показывали мастер-классы, изделия декоративно-прикладного, изобразительного, научно-технического творчества, дефиле модной национальной одежды, детские театрализованные представления, песни, танцы, знакомили с культурой, традициями народов региона Центральной Азии. Юные экскурсоводы презентовали проекты на иностранных языках.

Команда средней школы № 63 шестой год подряд занимает призовые места, становясь лучшей в общекомандном зачёте и ежегодно побеждает в конкурсных проектах в рамках фестиваля.

Ребятам вручили благодарственные письма администрации Улан-Удэ и пригласительные билеты на новогоднюю ёлку для одарённых детей под патронажем мэра.

Благодарственными письмами отмечены:

1. Арсланов Ярослав, ученик 5 «А» класса школы № 63,

2. Башинов Роман, ученик 6 «А» класса школы № 63,

3. Будажапов Дмитрий, ученик 6 «А» класса школы № 63,

4. Бурбоева Аяна, ученица 10 «В» класса школы № 63,

5. Казанцев Алексей, ученик 6 «А» класса школы № 63,

6. Мясников Ярослав, ученик 6 «В» класса школы № 63,

7. Писаренко Елизавета, ученица 6 «А» школы № 63,

8. Цыренова Нарана, ученица 5 «А» школы № 63,

9. Хамаганова Аина, ученица 9 «Д» класса школы № 63,

10 Цыбиков Радна, ученик 5 «А» класса школы № 63,

11 Мищенко Ольга, ученица 5 «А» класса школы № 63,

12 Покацкая Светлана, ученица 10 «Б» класса школы № 7,

13 Урнышева Дарья, ученица 10 «Б» класса школа № 7,

14 Федосеева Софья, ученица 10 «А» школа № 7.

За качественную подготовку команды детей-участников фестиваля-ярмарки, многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения в духе дружбы народов и укрепление межнационального мира и согласия награждены педагогические работники:

1. Дадуева Галина Григорьевна, учитель английского языка школы № 63,

2. Ершова Ирина Лагантьевна, заместитель директора по воспитательной работе школы № 7,

3. Кукшинова Майя Константиновна, учитель английского языка школы № 63,

4. Арсланова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования школы № 63.
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