В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля «На Великом Чайном пути»

Учащиеся школ №63 и 7 показали лучшие результаты на фестивале-ярмарке в Сайхане



Сегодня в администрации Улан-Удэ чествовали школьников – победителей третьего этапа VI международного детского фестиваля-ярмарки «На Великом Чайном пути» и педагогов, которые помогли им добиться победы. Лучшие результаты по решению жюри фестиваля продемонстрировали учащиеся школ № 63 и № 7 Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.



Мероприятие проходило 7-8 ноября 2019 года в городе Сайхан Тал Внутренней Монголии Китая. В общей сложности в мероприятиях VI Международного детского фестиваля-ярмарки «На Великом Чайном пути» участвовало около тысячи человек. В конкурсных этапах фестиваля школьники России, Монголии и Китая демонстрировали компетенции юных аниматоров и организаторов культурного туризма: показывали мастер-классы, изделия декоративно-прикладного, изобразительного, научно-технического творчества, дефиле модной национальной одежды, детские театрализованные представления, песни, танцы, знакомили с культурой, традициями народов региона Центральной Азии. Юные экскурсоводы презентовали проекты на иностранных языках.



Команда средней школы № 63 шестой год подряд занимает призовые места, становясь лучшей в общекомандном зачёте и ежегодно побеждает в конкурсных проектах в рамках фестиваля.



Ребятам вручили благодарственные письма администрации Улан-Удэ и пригласительные билеты на новогоднюю ёлку для одарённых детей под патронажем мэра.



Благодарственными письмами отмечены:



1. Арсланов Ярослав, ученик 5 «А» класса школы № 63,



2. Башинов Роман, ученик 6 «А» класса школы № 63,



3. Будажапов Дмитрий, ученик 6 «А» класса школы № 63,



4. Бурбоева Аяна, ученица 10 «В» класса школы № 63,



5. Казанцев Алексей, ученик 6 «А» класса школы № 63,



6. Мясников Ярослав, ученик 6 «В» класса школы № 63,



7. Писаренко Елизавета, ученица 6 «А» школы № 63,



8. Цыренова Нарана, ученица 5 «А» школы № 63,



9. Хамаганова Аина, ученица 9 «Д» класса школы № 63,



10 Цыбиков Радна, ученик 5 «А» класса школы № 63,



11 Мищенко Ольга, ученица 5 «А» класса школы № 63,



12 Покацкая Светлана, ученица 10 «Б» класса школы № 7,



13 Урнышева Дарья, ученица 10 «Б» класса школа № 7,



14 Федосеева Софья, ученица 10 «А» школа № 7.



За качественную подготовку команды детей-участников фестиваля-ярмарки, многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения в духе дружбы народов и укрепление межнационального мира и согласия награждены педагогические работники:



1. Дадуева Галина Григорьевна, учитель английского языка школы № 63,



2. Ершова Ирина Лагантьевна, заместитель директора по воспитательной работе школы № 7,



3. Кукшинова Майя Константиновна, учитель английского языка школы № 63,



4. Арсланова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования школы № 63.

