Их поздравили с новым правовым статусом в России
18 декабря в Улан-Удэ отметили международный день мигранта торжественным вручением документов России в рамках акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ. Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.
В торжественной обстановке полицейские вручили четыре удостоверения «Вид на жительство» и два свидетельства участников государственной программы переселения соотечественников.
Член Общественного совета при МВД по Бурятии, который является председателем общественной организации «Узбекское землячество «Турон», Нумонжон Дадажонов поздравил виновником торжества с получением нового правового статуса в России, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Мигрантам в Улан-Удэ вручили вид на жительство
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