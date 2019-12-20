Мигрантам в Улан-Удэ вручили вид на жительство

Их поздравили с новым правовым статусом в России



18 декабря в Улан-Удэ отметили международный день мигранта торжественным вручением документов России в рамках акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ. Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.



В торжественной обстановке полицейские вручили четыре удостоверения «Вид на жительство» и два свидетельства участников государственной программы переселения соотечественников.



Член Общественного совета при МВД по Бурятии, который является председателем общественной организации «Узбекское землячество «Турон», Нумонжон Дадажонов поздравил виновником торжества с получением нового правового статуса в России, сообщает пресс-служба МВД по республике.







