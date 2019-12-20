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В Забайкалье запланировано около 500 новогодних мероприятий

В Забайкалье запланировано около 500 новогодних мероприятий
Общество,  Фото:пресс-служба администрации городского округа «город Чита»
На краевую ёлку в Читу приглашены дети из малообеспеченных семей

В новогодние и рождественские праздники с 18 декабря по 1 февраля в Забайкальском крае пройдёт 500 праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова отметила, что на мероприятия в краевой столице будет обеспечен выезд из районов для детей из малообеспеченных семей.

- На «Забайкальскую ёлку» приглашены дети из разных районов региона, соответствующее поручение дано губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Муниципальные власти организуют бесплатную и безопасную транспортировку детей в Читу, – сказала она

«Забайкальская ёлка в Чите» (0+) пройдёт в краевой филармонии 24, 25, 26 и 27 декабря. Также в Чите 25 декабря в 17:30 на площади Ленина состоится открытие Новогоднего городка (0+) и награждение участников конкурса ледяных скульптур «Зимняя сказка».

В Агинском Бурятском округе запланировано около 20 основных праздничных мероприятий в новогодние и рождественские каникулы. Кроме того, в округе проведут более 10 спортивных мероприятий в дни зимних праздников.
Праздники Новый год Рождество Христово елка соревнования Забайкальский край Чита Агинский Бурятский округ
 
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