В Забайкалье запланировано около 500 новогодних мероприятий

Общество, Фото: пресс-служба администрации городского округа «город Чита»

На краевую ёлку в Читу приглашены дети из малообеспеченных семей



В новогодние и рождественские праздники с 18 декабря по 1 февраля в Забайкальском крае пройдёт 500 праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.



Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова отметила, что на мероприятия в краевой столице будет обеспечен выезд из районов для детей из малообеспеченных семей.



- На «Забайкальскую ёлку» приглашены дети из разных районов региона, соответствующее поручение дано губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Муниципальные власти организуют бесплатную и безопасную транспортировку детей в Читу, – сказала она



«Забайкальская ёлка в Чите» (0+) пройдёт в краевой филармонии 24, 25, 26 и 27 декабря. Также в Чите 25 декабря в 17:30 на площади Ленина состоится открытие Новогоднего городка (0+) и награждение участников конкурса ледяных скульптур «Зимняя сказка».



В Агинском Бурятском округе запланировано около 20 основных праздничных мероприятий в новогодние и рождественские каникулы. Кроме того, в округе проведут более 10 спортивных мероприятий в дни зимних праздников.

