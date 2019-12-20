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В Бурятия работает полицейский дед Мороз

В Бурятия работает полицейский дед Мороз
Общество, 
Акция будет проводиться до 15 января 2020 года

Полицейские МВД по Бурятии присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

В преддверии Нового года и в течение зимних каникул полицейские и общественники встретятся со школьниками, воспитанниками детских домов и подшефных социальных учреждений, побывают в семьях сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Также стражи порядка поговорят с детьми о правилах личной безопасности и поведения в общественных местах, об ответственности за противоправные действия и правах граждан.

С 20 декабря проводится конкурс профилактических видеороликов «Безопасный Новый год».

К участию приглашаются дети в возрасте до 17 лет, проживающие на территории Улан-Удэ, либо имеющие возможность присутствовать на мероприятии для победителей.

Принимаются ролики длительностью до 1 минуты по следующим темам: профилактика мошенничеств, краж, дорожно-транспортный травматизм, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности. Видео могут представлять собой профилактическую информацию по любой из тем.

Ролики, заявку с указанием ФИО и контактных данных авторов необходимо направлять в официальный аккаунт МВД Бурятии в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/police03

Материалы принимаются до 30 декабря 2019 года. Победителей конкурса выберут подписчики МВД Бурятии в социальных сетях в ходе интернет-голосования, которое стартует с 31 декабря.

15 января для юных победителей конкурса будет проведён «День открытых дверей» в региональном МВД.



Дед Мороз полиция
 
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