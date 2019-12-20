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В Улан-Удэ у посетителя кафе отобрали меховую шапку

В Улан-Удэ у посетителя кафе отобрали меховую шапку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 1,5 тысячи рублей

Участковым уполномоченным полиции в Улан-Удэ задержан 33-летний горожанин, подозреваемый в грабеже.

Подозреваемый ограбил у питейного заведения на ул. Корабельной мужчину, который вышел из помещения покурить - открыто похитил у него меховую шапку. Ущерб составил 1,5 тысячи рублей.

Подозреваемый ранее не судим, не работает. Все участники происшествия распивали спиртные напитки в заведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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