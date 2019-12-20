В Улан-Удэ у посетителя кафе отобрали меховую шапку

Ущерб составил 1,5 тысячи рублей



Участковым уполномоченным полиции в Улан-Удэ задержан 33-летний горожанин, подозреваемый в грабеже.



Подозреваемый ограбил у питейного заведения на ул. Корабельной мужчину, который вышел из помещения покурить - открыто похитил у него меховую шапку. Ущерб составил 1,5 тысячи рублей.



Подозреваемый ранее не судим, не работает. Все участники происшествия распивали спиртные напитки в заведении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

