В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»

Принесённые подарки передадут детям с ограниченными возможностями здоровья



Жителей Иркутска приглашают принять участие в благотворительной акции «Подари сказку». Подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации можно принести с 20 по 22 декабря с 12:00 до 19:00 в МТЦ «Новый».



- Поднять настроение ребятишкам перед Новым годом может любой желающий. Для этого многого не нужно – сладкие подарки, игрушки или книжки станут приятным подарком детям, – отметили организаторы акции.



Также в рамках акции ведётся сбор денежных средств для приобретения подарков. Более подробную информацию об акции можно уточнить на сайте организаторов www.средаиркутск.рф . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

