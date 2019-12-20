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В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»

В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принесённые подарки передадут детям с ограниченными возможностями здоровья

Жителей Иркутска приглашают принять участие в благотворительной акции «Подари сказку». Подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации можно принести с 20 по 22 декабря с 12:00 до 19:00 в МТЦ «Новый».

- Поднять настроение ребятишкам перед Новым годом может любой желающий. Для этого многого не нужно – сладкие подарки, игрушки или книжки станут приятным подарком детям, – отметили организаторы акции.

Также в рамках акции ведётся сбор денежных средств для приобретения подарков. Более подробную информацию об акции можно уточнить на сайте организаторов www.средаиркутск.рф . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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