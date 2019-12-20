В России утвердили новые правила маркировки авто

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова



Постановление опубликовало правительство России, сообщает РИА Новости.



Допмаркировка будет содержать идентификационный номер. Её намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.



Наносить допмаркировку должны органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории.



Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.









