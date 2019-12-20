В Бурятии первоклассникам рассказали, почему нельзя рубить ёлочки

Школьники показали сделанные своими руками ёлочки из ткани и пластика



В Улан-Удэ сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе с ребятами из школьного лесничества «Зелёные береты» провели открытый урок в школе №13 в рамках акции «Ёлочка, живи!», посвящённой новогодним ёлкам.



Ребята рассказали первоклашкам, почему нельзя рубить ёлочки, а сотрудники авиабазы провели с ними игру, где детям нужно было из деталей сложить картинку или предложение и объяснить их смысл. Также ребята подготовили буклеты для своих родителей, призывая их не рубить деревья.



После урока школьники показали ёлочки, которые подготовили для конкурса. Каждая работа выделялась своим индивидуальным стилем и оригинальностью. Для своих ёлочек ребята использовали различные материалы: ткань, бумагу, пластик, сухоцветы и шишки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Такие конкурсы не только расширяют кругозор детей, но и прививают ребёнку любовь к искусству и природе, учит их оберегать зелёные богатства нашей республики, - поделилась руководитель школьного лесничества Ольга Брянская.

