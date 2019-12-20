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Бурятский оперный театр отметил 80-летие: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На 80-летие театра приехали гости из Монголии, Москвы, Якутии, Нижнего Новгорода и других городов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

19 декабря Бурятский театр оперы и балета дал яркий гала-концерт к своему 80-летнему юбилею. В этот день самые тёплые и искренние слова поздравления в адрес театра прозвучали от гостей-коллег из Нижнего Новгорода, Хабаровска, Москвы, Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии. С поздравительной речью выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Всех от души поздравляю с таким юбилеем. 80 лет нашему театру оперы и балета. За это время театр пережил разные времена, но всегда был флагманом, был лидером искусства и культуры Республики Бурятия. И хочу пожелать, чтобы театр и артисты театра всегда получали заслуженные овации и заслуженное признание, чтобы вся республика гордилась нашим театром оперы и балета. И, конечно, мы со своей стороны всячески будем помогать, - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии вручил директору театра оперы и балета Эржене Жамбаловой сертификат на 11 млн рублей на обновление оборудования театра. Также Алексей Цыденов отметил, что в следующем году будет увеличен штат театра на 40 человек. Это коснётся оркестра, оперной и балетной трупп.

Далее прошла торжественная церемония вручения государственных наград служителям театра из рук главы республики.

Медалью ордена «Трудовая доблесть» наградили артиста-вокалиста, заслуженного артиста России Дамбу Зандарова. Звания народных артистов Бурятии были присвоены артисту-вокалисту высшей категории, заслуженному артисту республики Баиржабу Дамбиеву, концертмейстеру Натальей Селивановой, артистке балета Баирме Цыбиковой. Звание заслуженного артиста Бурятии присвоили артисту балета высшей категории Артемию Плюснину. Также служителей театра наградили благодарственными письмами главы Бурятии.

В праздничный день театр радовал зрителей шедеврами мировой и русской классики. Так, вокалисты оперной труппы исполнили отрывок из оперы «Риголетто». Приглашённая из Монголии певица Уянга исполнила «Вальс Джульетты» из оперы «Ромео и Джульетта». Артисты балета показали художественные отрывки из балета «Корсар», «Дон Кихот» и других произведений. Приглашённые артисты Государственного академического театра оперы и балета Монголии Басан Сурэн и Мунгжин исполнили отрывок из балета «Щелкунчик».

В свой 80-летний юбилей дань уважения театр отдал ветеранам храма культуры, посвятившим долгие годы служению искусству. Также в этот день вспомнили всех, кто стоял у истоков зарождения учреждения, всех артистов, прославлявших театр.
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