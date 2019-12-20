В Бурятия проходит сбор офицеров ракетных войск и артиллерии

Военные готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой



В Бурятии в ракетном соединении начался сбор с офицерским составом контрольных групп ракетных войск и реактивной артиллерии округа.



В мероприятии принимают участие военные ракетных соединений и береговых войск ТОФ, на вооружении которых стоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал», а также реактивные системы залпового огня «Ураган».



Основная задача сбора - подготовка к предстоящим тактическим учениям с боевой стрельбой в будущем году. Для этого у каждого офицера нештатных контрольных групп будут проверены как теоретические знания, так и практические навыки, необходимые для выполнения всего спектра учебно-боевых задач.



На завершающем этапе сбора офицеры примут участие в контрольно-комплексном занятии на пусковых и транспортно-заряжающих машинах. Они отработают нормативы по перегрузке крылатых и аэробаллистических ракет, стыковке составляющих изделий, выполнению одиночных и групповых учебных пусков, с марша, а также с подготовленной стартовой позиции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

