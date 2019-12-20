Студентов приглашают на фотопленэр на Байкале

От каждого вуза может участвовать только один фотограф



Представителей студенческих медиацентров и фотографов приглашают принять участие во всероссийском фотопленэре «Байкал для каждого». Мероприятие пройдёт в городе Иркутске и на берегу озера Байкал с 14 по 19 февраля 2020 года.



В рамках пленэра запланировано три фототура на Байкале, по результатам которых в каждом из вузов-участников проекта в единый день будет организована фотовыставка лучших работ.



Для участия приглашаются по одному студенту от вуза. Опыт фотосъёмки и наличие профессионального фотоаппарата обязательно. Возраст участников фотопленэра – от 18 до 35 лет.



Участие в мероприятии бесплатное. Оплата проезда участников от города проживания до Иркутска и обратно, а также проезд от Иркутска до посёлка Хужир и обратно осуществляются за счёт организаторов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

