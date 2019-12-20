Более двух тысяч новогодних мероприятий устроят в Иркутской области

В госучреждениях культуры области детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января



Более двух тысяч мероприятий пройдёт в учреждениях культуры Иркутской области, приуроченных празднованию Нового 2020 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и архивов региона.



В госучреждениях культуры области детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января 2020 года. Состоятся 516 детских спектаклей, концертов и новогодних представлений в музеях и библиотеках. Для взрослых в новогодние дни запланировано 30 спектаклей и восемь концертов.



Массовые народные гуляния пройдут на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Там состоится 23 мероприятия, в том числе традиционный праздник «Зимние забавы». Планируется, что в новогодние дни «Тальцы» посетят более шести тысяч человек.



Кроме того, в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоятся губернаторский приём и губернаторская ёлка. В районах Иркутской области запланировано проведение более 1500 мероприятий для детей и взрослых.

