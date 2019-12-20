В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки

Школа №51 регулярно проводит экоакции и приобщает к ним учащихся

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Недавно во дворе улан-удэнской школы №51 появился контейнер для сбора пластика. Также в учебном заведении собирают батарейки и принимают макулатуру. Вырученные средства в школе тратят на её благоустройство.

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- В октябре 2018 года мы проводили традиционную акцию по сбору макулатуры «Сохраним байкальские леса» и за два дня удалось собрать почти 10 тонн. Больше всех сдал 2 «б» класс – 857 кг., 11 «а» - 800 кг. и 792 кг. принёс 9 «а». Мы сдали бумагу по 2.50 за кг., на вырученные деньги закупили стенды и награды для классов-победителей по сбору макулатуры, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе Арюна Хан.

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Она говорит, что школьники в день приёма вторсырья приносят макулатуру целыми мешками, более того – многие учащиеся и их родители специально копят её, чтобы сдать. Дети благодаря педагогам знают, что время разложения бумаги составляет два-три года, но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага способна лежать до 30 лет, не разлагаясь. Краска, которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет ядовитые вещества, а одна тонна макулатуры экономит четыре кубометра древесины.

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По словам замдиректора, новая акция сбора макулатуры запланирована на май 2020 года – школа нашла нового приёмщика вторсырья, который готов заплатить четыре рубля за кг.



В этом году в школе инициировали новую акцию – «Батарейки собираем – природу спасаем!» В учебных кабинетах, в холле школы установили контейнеры для сбора. Здесь элемента соревновательности нет, но это не мешает детям приносить отслужившие батарейки в школу.



- В городе, к сожалению, батарейки не принимают на переработку, сдавать их некуда. Горожане знают, что выбрасывать в общий мусор такие отходы нельзя, но вынуждены так делать. Поэтому мы решили, что будем собирать их в нашей школе, - поясняет замдиректора.





