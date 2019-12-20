 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки

В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки
Общество, 
Школа №51 регулярно проводит экоакции и приобщает к ним учащихся

Недавно во дворе улан-удэнской школы №51 появился контейнер для сбора пластика. Также в учебном заведении собирают батарейки и принимают макулатуру. Вырученные средства в школе тратят на её благоустройство.

- В октябре 2018 года мы проводили традиционную акцию по сбору макулатуры «Сохраним байкальские леса» и за два дня удалось собрать почти 10 тонн. Больше всех сдал 2 «б» класс – 857 кг., 11 «а» - 800 кг. и 792 кг. принёс 9 «а». Мы сдали бумагу по 2.50 за кг., на вырученные деньги закупили стенды и награды для классов-победителей по сбору макулатуры, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе Арюна Хан.

Она говорит, что школьники в день приёма вторсырья приносят макулатуру целыми мешками, более того – многие учащиеся и их родители специально копят её, чтобы сдать. Дети благодаря педагогам знают, что время разложения бумаги составляет два-три года, но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага способна лежать до 30 лет, не разлагаясь. Краска, которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет ядовитые вещества, а одна тонна макулатуры экономит четыре кубометра древесины.

По словам замдиректора, новая акция сбора макулатуры запланирована на май 2020 года – школа нашла нового приёмщика вторсырья, который готов заплатить четыре рубля за кг.

В этом году в школе инициировали новую акцию – «Батарейки собираем – природу спасаем!» В учебных кабинетах, в холле школы установили контейнеры для сбора. Здесь элемента соревновательности нет, но это не мешает детям приносить отслужившие батарейки в школу.

- В городе, к сожалению, батарейки не принимают на переработку, сдавать их некуда. Горожане знают, что выбрасывать в общий мусор такие отходы нельзя, но вынуждены так делать. Поэтому мы решили, что будем собирать их в нашей школе, - поясняет замдиректора.


экология школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В России утвердили новые правила маркировки авто
В России утвердили новые правила маркировки авто
Общество, 20.12.2019
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова
В Бурятии первоклассникам рассказали, почему нельзя рубить ёлочки
В Бурятии первоклассникам рассказали, почему нельзя рубить ёлочки
Общество, 20.12.2019
Школьники показали сделанные своими руками ёлочки из ткани и пластика
Бурятский оперный театр отметил 80-летие: фоторепортаж
Бурятский оперный театр отметил 80-летие: фоторепортаж
Общество, 20.12.2019
На 80-летие театра приехали гости из Монголии, Москвы, Якутии, Нижнего Новгорода и других городов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятия проходит сбор офицеров ракетных войск и артиллерии
В Бурятия проходит сбор офицеров ракетных войск и артиллерии
Общество, 20.12.2019
Военные готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой
Более двух тысяч новогодних мероприятий устроят в Иркутской области
Более двух тысяч новогодних мероприятий устроят в Иркутской области
Общество, 20.12.2019
В госучреждениях культуры области детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января
В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки
В одной из школ Улан-Удэ принимают макулатуру и батарейки
Общество, 20.12.2019
Школа №51 регулярно проводит экоакции и приобщает к ним учащихся
Улан-удэнцы возмущены отсутствием туалета на вокзале
Улан-удэнцы возмущены отсутствием туалета на вокзале
Общество, 20.12.2019
«Под себя ходить, что ли?» - задалась вопросом общественница Дора Хамаганова
В Бурятии в морозы разрослось необычное водное растение
В Бурятии в морозы разрослось необычное водное растение
Общество, 20.12.2019
Нимфейник случайно «занесло» в Бурятию 15 лет назад
В праздники городские службы Улан-Удэ будут дежурить круглосуточно
В праздники городские службы Улан-Удэ будут дежурить круглосуточно
Общество, 20.12.2019
В каждом ресурсоснабжающем предприятии будут дежурить аварийные бригады
На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов
На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов
Общество, 20.12.2019
С 20 по 22 декабря в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса проходит чемпионат Бурятии по плаванию
В Бурятии представили старые открытки
В Бурятии представили старые открытки
Общество, 20.12.2019
Открытки, представленные на выставке, расскажут о власти, обществе, науке, прогрессе
В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
Общество, 20.12.2019
Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации
Далай-лама встретился с ламами и верующими из Бурятии
Далай-лама встретился с ламами и верующими из Бурятии
Общество, 20.12.2019
Скульптуру из Иволгинского дацана подарили Гоман дацану

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^