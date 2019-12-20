 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по ММА

В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по ММА
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях участвуют силовики, спортсмены городских клубов и другие участники

21 декабря в Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Щит и Меч». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности РФ.

В зрелищных поединках сойдутся сотрудники силовых структур, представители 36-й армии, Росгвардии, спортсмены ММА клубов города и другие участники.

Открытие состоится 21 декабря в 12:00 в спортивном зале ВСГУТУ (корпус 22). Финальные поединки пройдут 22 декабря с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 18+
смешанные единоборства спорт турнир Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите на фестивале соберут игрушки для детей-сирот
В Чите на фестивале соберут игрушки для детей-сирот
Общество, 20.12.2019
Благотворительное костюмированное мероприятие пройдёт на площади Ленина
В Бурятии сельские школьники сыграли в брейн-ринг по ПДД
В Бурятии сельские школьники сыграли в брейн-ринг по ПДД
Общество, 20.12.2019
В игре приняли участие команды Иволгинского района
Забайкалье примет ещё один чемпионат по кикбоксингу
Забайкалье примет ещё один чемпионат по кикбоксингу
Общество, 20.12.2019
Турнир станет отборочным на чемпионат и первенство Дальнего Востока
В Заиграевском районе Бурятии пожилых учат иностранным языкам
В Заиграевском районе Бурятии пожилых учат иностранным языкам
Общество, 20.12.2019
На занятиях они получат основы знания французского и английского языков
В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
В Иркутске проходит благотворительная акция «Подари сказку»
Общество, 20.12.2019
Принесённые подарки передадут детям с ограниченными возможностями здоровья
В Бурятии проведут турнир по настольному теннису в парах
В Бурятии проведут турнир по настольному теннису в парах
Общество, 20.12.2019
Победителей новогодних соревнований наградят денежными призами
На севере Забайкальского края создан природный заказник
На севере Забайкальского края создан природный заказник
Общество, 20.12.2019
В Тунгокоченском районе появился ландшафтный заказник «Нерчуганский»
В Бурятии раздадут премии героям спорта
В Бурятии раздадут премии героям спорта
Общество, 20.12.2019
Стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Золотой Олимп»
В Забайкалье запланировано около 500 новогодних мероприятий
В Забайкалье запланировано около 500 новогодних мероприятий
Общество, 20.12.2019
На краевую ёлку в Читу приглашены дети из малообеспеченных семей
Таланты Бурятии показали свои работы на выставке
Таланты Бурятии показали свои работы на выставке
Общество, 20.12.2019
В Улан-Удэ прошла презентация работ стипендиатов правительства РБ
Найденному в Бурятии минералу дали имя известного учёного
Найденному в Бурятии минералу дали имя известного учёного
Общество, 20.12.2019
Свойства нового минерала могут быть полезны в микроэлектронике
В Улан-Удэ победители акции «Твои налоги» получили по 350 тысяч
В Улан-Удэ победители акции «Твои налоги» получили по 350 тысяч
Общество, 20.12.2019
В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек
В Улан-Удэ пройдёт международный футбольный турнир
В Улан-Удэ пройдёт международный футбольный турнир
Общество, 20.12.2019
Планируется участие 16 команд из разных городов России и стран
В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте, посмотрели фильм «По совести»
В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте, посмотрели фильм «По совести»
Общество, 20.12.2019
Фильм вызвал большой интерес у осуждённых подростков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^