В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по ММА

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях участвуют силовики, спортсмены городских клубов и другие участники



21 декабря в Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Щит и Меч». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности РФ.



В зрелищных поединках сойдутся сотрудники силовых структур, представители 36-й армии, Росгвардии, спортсмены ММА клубов города и другие участники.



Открытие состоится 21 декабря в 12:00 в спортивном зале ВСГУТУ (корпус 22). Финальные поединки пройдут 22 декабря с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



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