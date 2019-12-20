В соревнованиях участвуют силовики, спортсмены городских клубов и другие участники
21 декабря в Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Щит и Меч». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности РФ.
В зрелищных поединках сойдутся сотрудники силовых структур, представители 36-й армии, Росгвардии, спортсмены ММА клубов города и другие участники.
Открытие состоится 21 декабря в 12:00 в спортивном зале ВСГУТУ (корпус 22). Финальные поединки пройдут 22 декабря с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по ММА
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