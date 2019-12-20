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В Бурятии сельские школьники сыграли в брейн-ринг по ПДД

В Бурятии сельские школьники сыграли в брейн-ринг по ПДД
Общество,  Фото:комиссия по безопасности дорожного движения Иволгинского района
В игре приняли участие команды Иволгинского района

18 декабря среди школьников Иволгинского района Бурятии прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на знание правил дорожного движения. Мероприятие проводилось в Гильбиринской средней школе.

В игре приняли участие 13 команд. Сборные школ соревновались за звание лучших в нескольких раундах. Вопросы, предлагаемые участникам, были интересны и трудны, но команды демонстрировали хорошую подготовку, сообразительность, уверенные знания ПДД и дорожных знаков. С увлечением ребята разгадывали кроссворды, на время прошли тестирование по правилам дорожного движения, а также в упорной борьбе свои знания показали капитаны команд.

Игра получилась очень весёлой, интересной и увлекательной. По итогам подсчётов баллов, победила команда Иволгинской СОШ. Второе место заняла Гильбиринская СОШ. Третьими стали ребята из Оронгойской СОШ. Всем участникам были вручены грамоты, дипломы и ценные подарки.

В заключении жюри напомнило ребятам об особенностях дорожных условий в зимний период и обсудило опасные моменты, с которыми могут столкнуться дети на проезжей части. Об этом сообщает комиссия по безопасности дорожного движения Иволгинского района.
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