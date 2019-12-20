На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов

С 20 по 22 декабря в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса проходит чемпионат Бурятии по плаванию



В соревнованиях принимают участие 190 участников, 12 команд из трёх регионов России, а также Монголии.

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Традиционно именно на чемпионате Бурятии формируется состав сборной республики.



Открытие соревнований состоится завтра, 21 декабря.







