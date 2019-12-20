С 20 по 22 декабря в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса проходит чемпионат Бурятии по плаванию
В соревнованиях принимают участие 190 участников, 12 команд из трёх регионов России, а также Монголии.
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Традиционно именно на чемпионате Бурятии формируется состав сборной республики.
Открытие соревнований состоится завтра, 21 декабря.
На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов
Общество, Фото:
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