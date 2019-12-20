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На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов

На чемпионат Бурятии прибыли 190 пловцов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 20 по 22 декабря в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса проходит чемпионат Бурятии по плаванию

В соревнованиях принимают участие 190 участников, 12 команд из трёх регионов России, а также Монголии.

Традиционно именно на чемпионате Бурятии формируется состав сборной республики.

Открытие соревнований состоится завтра, 21 декабря.



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