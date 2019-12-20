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В Заиграевском районе Бурятии пожилых учат иностранным языкам

В Заиграевском районе Бурятии пожилых учат иностранным языкам
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
На занятиях они получат основы знания французского и английского языков

В Заиграевском районе Бурятии для пожилых людей открылся факультет иностранных языков в Университете третьего возраста. На занятие собрались 12 слушателей из числа «серебряных» волонтеров.

Первый урок для них провела кандидат филологических наук Людмила Шаргаева, которая будет обучать их основам французского и английского языков. Свои еженедельные занятия Людмила Николаевна планирует направить на тренировку памяти и общение людей старшего возраста.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты, с 2011 года во всех районах республики организована работа по обучению граждан пожилого возраста в Университетах третьего возраста. Квалифицированные специалисты обучают пожилых «слушателей» основам правовых, медицинских, налоговых, социальных и других знаний, а также навыкам пользования компьютером и Интернетом. В 2019 году в республике работает 175 факультетов по различным направлениям, на которых ежегодно обучается более 35 тысяч человек.
иностранные языки пожилые обучение Заиграевский район Бурятия
 
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