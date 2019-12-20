Об этом заявили в мэрии
Жители посёлка Исток в Улан-Удэ пожаловались в мэрию на отсутствие спортивного зала в школе №54. Сегодня обеспокоенным горожанам дали ответ.
По словам начальника организационно-контрольного управления администрации Улан-Удэ Ирины Остапенко, строительство спортзала запланировано.
- С 2020 года начнётся разработка проектно-сметной документации объекта, на которую выделено два миллиона рублей. Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» уже разработало и утвердило здание на проектирование строительства спортзала, - ответила Ирина Остапенко.
Уже подготовлена аукционная документация для проведения торгов по выбору подрядной организации. Контракт планируют заключить до конца этого года.
После утверждения проектно-сметной документации будет определена стоимость и источники финансирования.
Этот же вопрос прозвучал на встрече властей города и республики с жителями отдалённого микрорайона. Как сообщал «Байкал-Daily», также на встрече прозвучали вопросы отсутствия централизованного водоснабжения, проблемы с транспортным сообщением, врачебными амбулаториями и многие другие.
В школе в отдалённом посёлке Улан-Удэ появится спортзал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом заявили в мэрии
Открытки, представленные на выставке, расскажут о власти, обществе, науке, прогрессе
Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации
Скульптуру из Иволгинского дацана подарили Гоман дацану
Горожанка могла лишиться гаража и бани
В большой пресс-конференции президента участвовали три представителя Бурятии
Фотоловушки определяют уровень воздействия людей на природную среду
Суд обязал восстановить воду в доме после аварии
Убрано более тысячи кубометров снега
Общественницу Светлану Будашкаеву беспокоит судьба «оригинального и смелого» календаря
Награды вручал министр транспорта России
Сельчане привезли лёд с реки Баргузин, вырезали и отшлифовали фигуры
Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт
Юный улан-удэнец стал лучшим в направлении «Технологии для мира роботов»
Нарушение выявила прокуратура