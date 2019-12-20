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В школе в отдалённом посёлке Улан-Удэ появится спортзал

В школе в отдалённом посёлке Улан-Удэ появится спортзал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявили в мэрии

Жители посёлка Исток в Улан-Удэ пожаловались в мэрию на отсутствие спортивного зала в школе №54. Сегодня обеспокоенным горожанам дали ответ.

По словам начальника организационно-контрольного управления администрации Улан-Удэ Ирины Остапенко, строительство спортзала запланировано.

- С 2020 года начнётся разработка проектно-сметной документации объекта, на которую выделено два миллиона рублей. Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» уже разработало и утвердило здание на проектирование строительства спортзала, - ответила Ирина Остапенко.

Уже подготовлена аукционная документация для проведения торгов по выбору подрядной организации. Контракт планируют заключить до конца этого года.

После утверждения проектно-сметной документации будет определена стоимость и источники финансирования.

Этот же вопрос прозвучал на встрече властей города и республики с жителями отдалённого микрорайона. Как сообщал «Байкал-Daily», также на встрече прозвучали вопросы отсутствия централизованного водоснабжения, проблемы с транспортным сообщением, врачебными амбулаториями и многие другие.
спорт спортивный зал
 
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