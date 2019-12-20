В Улан-Удэ прошла презентация работ стипендиатов правительства РБ
19 декабря в Улан-Удэ состоялась выставка-презентация работ стипендиатов правительства Республики Бурятия в номинации «Талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений» за 2019 год.
- Вот уже третий год мы проводим такое прекрасное мероприятие. Ваше желание трудиться и достигать высоких результатов заслуживает самых больших похвал. Вы будете успешными и реализуете свой потенциал, – обратилась к молодым людям в приветственном слове и.о. директора национального музея Бурятии Дарима Литвинцева.
Мероприятие началось с выступления Баярмы и Бэлигмы Будаевых которые исполнили новую композицию молодого композитора Сарантуяа Жалцановой. В залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова посетители познакомились с новыми работами молодых художников и скульпторов Петра Гармаева, Туяны Дашеевой, Григория Либмана, Цыдыпа Цыбенова, Надежды Супониной и Аюны Гарматаровой.
- Очень приятно, что в нашей республике признаются заслуги талантливой молодёжи. Спасибо нашему министерству культуры Бурятии за поддержку. Хочется пожелать, чтобы стипендиатов становилось больше. Я сегодня представила две свои новые работы. Это работа называется: «Умная мышь». Рабочее название второй работы «Турист». Он идёт с большим рюкзаком с Байкала. Вот здесь батарейки. Он, наверное, несёт их на переработку, – рассказала Надежда Супонина.
Свои стихотворения прочитали Элбэг Зандраев и Надежда Низовкина, а Эрдэм Гомбоев исполнил свои композиции. На мероприятии присутствовали состоявшиеся художники, известные деятели культуры и искусства Бурятии, члены Союза художников России – Александра Дугарова и Зандан Дугаров.
В настоящее время по общему списку стипендиатов Правительства РБ насчитывается 50 человек. Однако не все из них смогли присутствовать на презентации. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Таланты Бурятии показали свои работы на выставке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Свойства нового минерала могут быть полезны в микроэлектронике
В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек
Он состоится завтра
Планируется участие 16 команд из разных городов России и стран
Фильм вызвал большой интерес у осуждённых подростков
Существенных осадков не ожидается
Учащиеся школ №63 и 7 показали лучшие результаты на фестивале-ярмарке в Сайхане
Их поздравили с новым правовым статусом в России
Акция будет проводиться до 15 января 2020 года
Ущерб составил 1,5 тысячи рублей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова
Школьники показали сделанные своими руками ёлочки из ткани и пластика
На 80-летие театра приехали гости из Монголии, Москвы, Якутии, Нижнего Новгорода и других городов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Военные готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой
В госучреждениях культуры области детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января