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Таланты Бурятии показали свои работы на выставке

Таланты Бурятии показали свои работы на выставке
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
В Улан-Удэ прошла презентация работ стипендиатов правительства РБ

19 декабря в Улан-Удэ состоялась выставка-презентация работ стипендиатов правительства Республики Бурятия в номинации «Талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений» за 2019 год.

- Вот уже третий год мы проводим такое прекрасное мероприятие. Ваше желание трудиться и достигать высоких результатов заслуживает самых больших похвал. Вы будете успешными и реализуете свой потенциал, – обратилась к молодым людям в приветственном слове и.о. директора национального музея Бурятии Дарима Литвинцева.

Мероприятие началось с выступления Баярмы и Бэлигмы Будаевых которые исполнили новую композицию молодого композитора Сарантуяа Жалцановой. В залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова посетители познакомились с новыми работами молодых художников и скульпторов Петра Гармаева, Туяны Дашеевой, Григория Либмана, Цыдыпа Цыбенова, Надежды Супониной и Аюны Гарматаровой.

- Очень приятно, что в нашей республике признаются заслуги талантливой молодёжи. Спасибо нашему министерству культуры Бурятии за поддержку. Хочется пожелать, чтобы стипендиатов становилось больше. Я сегодня представила две свои новые работы. Это работа называется: «Умная мышь». Рабочее название второй работы «Турист». Он идёт с большим рюкзаком с Байкала. Вот здесь батарейки. Он, наверное, несёт их на переработку, – рассказала Надежда Супонина.

Свои стихотворения прочитали Элбэг Зандраев и Надежда Низовкина, а Эрдэм Гомбоев исполнил свои композиции. На мероприятии присутствовали состоявшиеся художники, известные деятели культуры и искусства Бурятии, члены Союза художников России – Александра Дугарова и Зандан Дугаров.

В настоящее время по общему списку стипендиатов Правительства РБ насчитывается 50 человек. Однако не все из них смогли присутствовать на презентации. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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