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В Бурятии представили старые открытки

В Бурятии представили старые открытки
Общество, 
Открытки, представленные на выставке, расскажут о власти, обществе, науке, прогрессе

19 декабря в Новоселенгинском музее декабристов в селе Новоселенгинск открылась выставка «Открытки из прошлого», посвящённая Новому году.

Музей предлагает познакомиться с историей новогодних открыток, увидеть различные старые открытки.

- Небольшие картонные листочки, которые у многих лежат в старых коробках с письмами высоко на полках шкафов и манят яркими цветными изображениями зайчиков и белок, букетами цветов, новогодними ветками ёлок, могут стать настоящим историческим документом, в котором понимающий сможет увидеть мировоззрение и символы каждой эпохи. Открытки, представленные на выставке, расскажут не только об эстетике, дизайне и художниках, их создававших, но и о власти, обществе, науке, прогрессе, технологиях и людях того времени, - сообщили в Национальном музее Бурятии.

Традиция дарить поздравительные открытки на Новый год и Рождество пришла в Россию из Англии. Считается, что первая рождественская открытка появилась в Англии в 1794 году. Карточку с изображением зимнего пейзажа и семьи возле ёлки нарисовал художник Уильям Чарльз Добсон, а затем подарил её своему другу. Первая серийная открытка появилась в 1840 году.
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