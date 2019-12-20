Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации
Указ о переносе выходного дня на 31 декабря 2019 года подписал накануне временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он рекомендовал перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Документ носит рекомендательный характер, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Бурятии также 31 декабря сделали выходным днём для республиканских чиновников и сотрудников республиканских организаций. Соответствующий указ глава Алексей Цыденов подписал 16 декабря.
В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
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