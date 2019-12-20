В Бурятии раздадут премии героям спорта

Стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Золотой Олимп»
В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп – 2019». 21 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внесшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.
К участию в конкурсе допускаются деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования Республики Бурятия. Лучших по результатам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям. Впервые на «Золотом Олимпе» наградят спортивных волонтёров.
Список номинаций:
1. Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта;
2. Лучший тренер по олимпийским видам спорта;
3. Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта;
4. Лучший тренер по неолимпийским видам спорта;
5. Лучший юный спортсмен по олимпийским видам спорта;
6. Лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта;
7. Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта;
8. Лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта;
9. Лучший спортсмен по инваспорту;
10. Лучший тренер по инваспорту;
11. Лучший спортсмен по национальным видам спорта;
12. Лучший спортсмен ветеран;
13. Лучший спортивный судья;
14. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в отрасли физической культуры и спорта;
15. Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта;
16. Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта;
17. Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта;
18. Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта;
19. Лучшая физкультурно-спортивная организация Республики Бурятия;
20. Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия;
21. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования;
22. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций среднего образования;
23. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди общеобразовательных организаций;
24. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций;
25. Лучшее спортивное общество, спортивный клуб;
26. Лучший инструктор по физической культуре и спорту с населением по месту жительства;
27. Лучший спортивный волонтёр;
28. Меценат года;
29. Инвестор года.
Заявки принимаются до 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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