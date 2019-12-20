В Бурятии раздадут премии героям спорта

Стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Золотой Олимп»



В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп – 2019». 21 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внесшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.



К участию в конкурсе допускаются деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования Республики Бурятия. Лучших по результатам 2019 года будут выбирать по 29 номинациям. Впервые на «Золотом Олимпе» наградят спортивных волонтёров.



Список номинаций:

1. Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта;

2. Лучший тренер по олимпийским видам спорта;

3. Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта;

4. Лучший тренер по неолимпийским видам спорта;

5. Лучший юный спортсмен по олимпийским видам спорта;

6. Лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта;

7. Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта;

8. Лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта;

9. Лучший спортсмен по инваспорту;

10. Лучший тренер по инваспорту;

11. Лучший спортсмен по национальным видам спорта;

12. Лучший спортсмен ветеран;

13. Лучший спортивный судья;

14. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в отрасли физической культуры и спорта;

15. Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта;

16. Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта;

17. Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта;

18. Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта;

19. Лучшая физкультурно-спортивная организация Республики Бурятия;

20. Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия;

21. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования;

22. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций среднего образования;

23. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди общеобразовательных организаций;

24. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций;

25. Лучшее спортивное общество, спортивный клуб;

26. Лучший инструктор по физической культуре и спорту с населением по месту жительства;

27. Лучший спортивный волонтёр;

28. Меценат года;

29. Инвестор года.



Заявки принимаются до 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

