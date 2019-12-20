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Забайкалье примет ещё один чемпионат по кикбоксингу

Забайкалье примет ещё один чемпионат по кикбоксингу
Общество, 
Турнир станет отборочным на чемпионат и первенство Дальнего Востока

28 и 29 декабря в Чите в детско-юношеском центре «Олимпиец» пройдут чемпионат и первенство Забайкальского края по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг» и «лайт-контакт».

По информации пресс-службы минспорта региона, в соревнованиях примут участие около 160 спортсменов из районов Забайкальского края и республики Бурятия. Торжественное открытие начнётся 28 декабря в 13:00.

Данные соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг» и «лайт-контакт», которые состоятся в Чите с 2 по 5 апреля 2020 года.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, недавно в крае прошли турниры по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт с лоу киком» и «кик-лайт».

Возрастное ограничение 6+
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