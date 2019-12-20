Горожанка могла лишиться гаража и бани
В адрес главного управления МЧС России по Бурятия пришло письмо от жительницы Улан-Удэ. Она поблагодарила пожарных за оперативное реагирование и слаженную работу при тушении пожара.
15 декабря произошёл пожар в посёлке Исток. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю гаража и бани, расположенных под одной крышей, существовала угроза переход огня на другие надворные постройки. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание.
- Выражаю благодарность за быстрое реагирование пожарного подразделения ПСЧ-73 и умелые действия при тушении пожара. Спасибо большое всем ребятам за аккуратность, за работу. Желаю всем семейного благополучия, здоровья, - написала женщина.
На этом пожаре работали помощник начальника караула Максим Рыморев, старший пожарный Александр Колодин, пожарный Алдар Бальчинов, командир отделения Алексей Будаев, водитель Валерий Белявский и начальник караула Олег Трубицын.
- Это наша работа - тушить пожары и спасать людей, но нам очень приятно получать слова благодарности от жителей, - скромно ответил начальник караула пожарно-спасательной части № 73 ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы Бурятии» Олег Трубицын.
Улан-удэнка поблагодарила пожарных за спасение построек
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