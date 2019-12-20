Журналистам из Бурятии не удалось задать вопросы Путину

Накануне в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства общался с журналистами 4 часа 18 минут. Это 15-я, юбилейная, встреча российского лидера с представителями СМИ. Всего журналисты успели задать президенту свыше семи десятков вопросов. На пресс-конференцию были аккредитованы почти 1,9 тыс. журналистов.
Владимиру Путину были заданы различные вопросы – о допинговых проблемах страны, о санкциях, отношении к законопроекту о домашнем насилии, деле Ивана Голунова, о здравоохранении, экологической ситуации в регионах, климатических изменениях и т.д. Были на мероприятии и лёгкие вопросы – к примеру, нельзя ли сделать 31 декабря навсегда выходным. Задали и вопрос о предполагаемых дочерях Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой – от ответа Путин уклонился.
На пресс-конференции были и журналисты из Бурятии – Александр Иванчиков (телеканал «АТВ»), Бальжинима Дамбаев (телеканал ГТРК «Бурятия»), Аревик Саитова (газета «Информ Полис»). Они пытались привлечь внимание президента и его пресс-секретаря разными способами. Так, Бальжинима Дамбаев пришёл на пресс-конференцию в рубашке в национальном стиле и табличкой на бурятском языке. Однако корреспондентам республики не удалось задать свои вопросы.
Перед началом встречи российского лидера с журналистами Бальжинима Дамбаев рассказал изданию «Красный Север», какие вопросы он планирует задать.
– Улан-Удэ, а это полумиллионный город, задыхается в опасном смоге от котельных. Люди болеют астмой, раком лёгких. Проблему экологии смогла бы решить газификация республики – именно прокладка второй ветки газопровода «Сила Сибири». В национальной рубашке я неслучайно. Хотел бы так же задать вопрос о сохранении национальных языков, который в Бурятии сейчас умирает. В этом году в одной из школ Улан-Удэ прошло 700 первоклассников, и никто из них не знал бурятский язык. Хотелось, чтобы президент оказал политическую поддержку в вопросе сохранения национальных языков, - сказал представитель бурятского СМИ.
Приводим некоторые ответы президента России, касающиеся Сибири и Дальнего Востока:
Про Дальний Восток
«Смотрите, мы действительно ввели несколько мер для Дальнего Востока, потому что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях Российской Федерации, в любых других субъектах Федерации.
«Дальневосточным гектаром» действительно воспользовалось уже немало людей. Мы распространили возможность получения «дальневосточного гектара» не только на дальневосточников, но на всех тех, кто хочет туда приехать и жить там. В основном эти гектары используются на несколько целей: на цели жилищного строительства, на цели ведения сельского хозяйства либо вообще какого-то бизнеса, в том числе, скажем, туристического. Но хорошо известны и проблемы, с этим связанные, они прежде всего заключаются в том, что выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия либо наличия (скорее всего отсутствия) инфраструктуры – дорожной, энергетической и так далее и тому подобное. Поэтому нам нужно сначала в полном объёме реализовать эти планы и начинания именно там, а уже потом переходить к другим регионам.
Что касается Зауралья, я вам могу сказать, что, конечно мы понимаем, мы видим там ситуацию. И часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребёнок.
Что касается других мер поддержки, в том числе 2-процентной ипотеки, то в принципе, конечно, всё это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдёт на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и «на ясном глазу» принимать дальнейшие решения».
О пожарах в Сибири
«Что касается пожаров, то их в этом году было много. В том числе это касается таких мест, надо прямо это сказать, где тушить их достаточно сложно: в одну сторону на самолете только 600 с лишним километров. Понимаете, что это такое? У нас территория такая. А дым идет оттуда очень даже, если роза ветров позволяет или роза ветров такая, что она тащит это к крупным городам, с этим трудно что-либо поделать.
К сожалению, как правило, все эти пожары носят рукотворный характер, это результат деятельности черных лесорубов либо даже и не черных, но людей, которые считают, что нужно избавляться от каких-то отходов своего производства, и в быту люди часто там занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет, с тем чтобы не допускать ничего подобного.
Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий, и это касается, прежде всего, авиационной лесоохраны, это касается контроля и это касается лесоустроительных работ – эти функции будут возвращены на федеральный уровень.
Кстати говоря, площадь лесов на квадратный гектар у нас достаточно большая, но чемпионы в этом отношении не мы: первое место занимает Канада, на втором месте – США, и на третьем – Россия. Это не значит, что мы такие молодцы, это значит, что проблема все равно существует, просто она характерна для многих стран мира, но для нас, в том числе. В прошлом году в декабре последние пожары там где-то были закончены, прекращены, а где-то в феврале уже начались в других местах – у нас нон-стоп это идет, к сожалению, и эта проблема связана, в том числе, с изменением климата. Я об этом говорил в начале нашей встречи».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году никому из представителей республики задать вопрос не удалось. Однако Аревик Саитова всё же попала в федеральные СМИ благодаря фотографии с Владимиром Путиным.