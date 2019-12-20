Журналистам из Бурятии не удалось задать вопросы Путину

На пресс-конференции были и журналисты из Бурятии – Александр Иванчиков (телеканал «АТВ»), Бальжинима Дамбаев (телеканал ГТРК «Бурятия»), Аревик Саитова (газета «Информ Полис»). Они пытались привлечь внимание президента и его пресс-секретаря разными способами. Так, Бальжинима Дамбаев пришёл на пресс-конференцию в рубашке в национальном стиле и табличкой на бурятском языке. Однако корреспондентам республики не удалось задать свои вопросы.









