В Чите на фестивале соберут игрушки для детей-сирот

Благотворительное костюмированное мероприятие пройдёт на площади Ленина
21 декабря в Чите состоится благотворительный костюмированный фестиваль. Мероприятие пройдёт с 16:00 до 19:00 на площади Ленина.
По информации комитета культуры администрации столицы Забайкалья, на фестивале проведут сбор игрушек для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Пришедшие в новогоднем костюме или кигуруми получат подарки. Также гостей фестиваля ждут конкурсы и игры.
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