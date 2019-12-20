В Бурятии в фотоловушки попались лось, изюбрь и медведь

Фотоловушки определяют уровень воздействия людей на природную среду
В Бурятии сотрудники заказника «Фролихинский» четвёртый год собирают информацию при помощи фотоловушек. Она необходима для определения уровня воздействий рекреации на природную среду.
По территории заказника вдоль берега Байкала проложена туристическая Большая Байкальская тропа. Поблизости модельных, контрольных участков тропы были установлены фотоловушки, которые регистрировали статистику появления на тропах животных. Так, анализировались изменения статистики в зависимости от посещения тропы людьми.
В объективы фотоловушек попали медведи, лоси, косули, изюбри, лисицы и даже волки. Всего в этом году было обработано 209 сеансов посещений.
- Опасение отрицательного воздействия фактора беспокойства на животных пока не подтвердилось. Окончательные выводы делать ещё рано, но результаты свидетельствуют о том, что в будущем году эти наблюдения следует продолжить, - сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Фотоловушки определяют уровень воздействия людей на природную среду
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