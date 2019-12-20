 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В Бурятии с прошлой зимы жилой дом остаётся без воды

В Бурятии с прошлой зимы жилой дом остаётся без воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд обязал восстановить воду в доме после аварии

В феврале 2019 года из-за аварии перекрыли участок трассы холодного водоснабжения, ведущий к жилому дому в посёлке Холтосон Закаменского района. Прекращена подача холодного водоснабжения в дом.

В нарушение закона, администрация Закаменска, муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый центр» не принимали мер по восстановлению коммунальной услуги, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

К администрации городского поселения и муниципальному предприятию в суд предъявлено исковое заявление о понуждении восстановить холодное водоснабжение жилого дома. Суд удовлетворил иск и установил срок восстановления водоснабжения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в фотоловушки попались лось, изюбрь и медведь
В Бурятии в фотоловушки попались лось, изюбрь и медведь
Общество, 20.12.2019
Фотоловушки определяют уровень воздействия людей на природную среду
В Бурятии с прошлой зимы жилой дом остаётся без воды
В Бурятии с прошлой зимы жилой дом остаётся без воды
Общество, 20.12.2019
Суд обязал восстановить воду в доме после аварии
За сутки на дороги Улан-Удэ высыпали 887 тонн песка
За сутки на дороги Улан-Удэ высыпали 887 тонн песка
Общество, 20.12.2019
Убрано более тысячи кубометров снега
Календарь с оголёнными спортсменами вскрыл в Бурятии проблему сексизма
Календарь с оголёнными спортсменами вскрыл в Бурятии проблему сексизма
Общество, 20.12.2019
Общественницу Светлану Будашкаеву беспокоит судьба «оригинального и смелого» календаря
Жители бурятского села сами сделали поздравление из льда
Жители бурятского села сами сделали поздравление из льда
Общество, 20.12.2019
Сельчане привезли лёд с реки Баргузин, вырезали и отшлифовали фигуры
В школы Бурятии поступили 30 новых автобусов
В школы Бурятии поступили 30 новых автобусов
Общество, 20.12.2019
Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТ автотранспорт
Школьник из Бурятии победил на инженерной олимпиаде
Школьник из Бурятии победил на инженерной олимпиаде
Общество, 20.12.2019
Юный улан-удэнец стал лучшим в направлении «Технологии для мира роботов»
В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками
В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками
Общество, 20.12.2019
Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 20.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике местами небольшой снег
В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон
В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон
Общество, 19.12.2019
Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»
В Чите пройдут соревнования по художественной гимнастике
В Чите пройдут соревнования по художественной гимнастике
Общество, 19.12.2019
На турнир соберутся спортсменки из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области
В Иркутске сносят аварийные дома
В Иркутске сносят аварийные дома
Общество, 19.12.2019
На их месте построят социальные объекты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^