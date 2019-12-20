Суд обязал восстановить воду в доме после аварии
В феврале 2019 года из-за аварии перекрыли участок трассы холодного водоснабжения, ведущий к жилому дому в посёлке Холтосон Закаменского района. Прекращена подача холодного водоснабжения в дом.
В нарушение закона, администрация Закаменска, муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый центр» не принимали мер по восстановлению коммунальной услуги, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
К администрации городского поселения и муниципальному предприятию в суд предъявлено исковое заявление о понуждении восстановить холодное водоснабжение жилого дома. Суд удовлетворил иск и установил срок восстановления водоснабжения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии с прошлой зимы жилой дом остаётся без воды
Общество, Фото:
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