Жители бурятского села сами сделали поздравлением из льда

- И как результат - объёмные ледовые буквы Шэнэ жэлээр (с Новым годом – прим. ред.) дарят новогоднее настроение в первую очередь детям и всем односельчанам, - сообщают в Совете муниципальных образований Бурятии.











Жители села Элэсун Курумканского района Бурятии сами украсили ледовыми фигурами территорию дома культуры и детской площадки. Активисты ТОС работали по своей инициативе при финансовой поддержке местной администрации.Как рассказала глава поселения Бэлла Галсанова, всю работу сотрудники Дома культуры, члены ТОС «Тоонто», «Патриот», «Элэсун», «Надежда» дружно проделали за четыре дня. Привезли лёд с реки Баргузин, вырезали и отшлифовали фигуры.