Школьник из Бурятии победил на инженерной олимпиаде

Юный улан-удэнец стал лучшим в направлении «Технологии для мира роботов»



Школьник из Бурятии одержал победу в первой олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, которая является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями стала 61 команда – 221 участник. Только один из них из Бурятии.



Шестиклассник Артём Григорьев, представитель музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева Улан-Удэ, стал победителем в направлении «Технологии для мира роботов».



- Всего заявки на участие в соревнованиях подали 22 838 школьников из 84 регионов России (13 864 мальчика – 60,7% и 8 974 девочки – 39,3%). Наибольшую активность на этапе заявок проявили Московская (6 378 участников), Нижегородская (2 289) и Новосибирская области (2 112), – сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – В первом туре школьники выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. В тройке лидеров по количеству финалистов оказались: Московская область (83), Новосибирская область (63) и Санкт-Петербург (53). Победителями стала 61 команда – 221 участник.



Заключительные туры прошли с 23 ноября по 15 декабря в 16 городах России: в Королёве Московской области, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске и Ярославле, Казани, Великом Новгороде, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.



Школьники-финалисты состязались по пяти направлениям. В треке «Технологии для человека» командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления «Технологии для виртуального мира» создавали «виртуальную личность» с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.



В финале по «Технологиям для космоса» команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни «биовещества». Авторы заданий по «Технологиям для среды обитания» предложили школьникам разработать «умный пешеходный переход», управляющий транспортным потоком, а в треке «Технологии для мира роботов» — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.



Справка:



Олимпиада Кружкового движения НТИ — это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года.



С 2019–2020 учебного года при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформы НТИ» проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior для учеников 5–7 классов.





