В Бурятии с нарушением сдали в аренду муниципальные автомобили

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, Баргузинский районный комитет имущественных отношений нарушал антимонопольное законодательство.



В мае 2018 года учреждение заключило с ООО «Коммунальное хозяйство» два договора аренды муниципального имущества – автомобилей, без проведения конкурентных процедур. В нарушение закона, совокупный срок действия договоров на аренду каждого автомобиля составлял более тридцати календарных дней.



Должностное лицо Баргузинского районного комитета имущественных отношений привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении председателя комитета возбуждено административное дело. Виновника оштрафовали на 15 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

