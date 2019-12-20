Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, Баргузинский районный комитет имущественных отношений нарушал антимонопольное законодательство.
В мае 2018 года учреждение заключило с ООО «Коммунальное хозяйство» два договора аренды муниципального имущества – автомобилей, без проведения конкурентных процедур. В нарушение закона, совокупный срок действия договоров на аренду каждого автомобиля составлял более тридцати календарных дней.
Должностное лицо Баргузинского районного комитета имущественных отношений привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении председателя комитета возбуждено административное дело. Виновника оштрафовали на 15 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением сдали в аренду муниципальные автомобили
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