В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками

Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии нарушали закон при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.



Установлено, что 23 школьника работали по срочным трудовым договорам в восьми общеобразовательных школах района. Однако детям окончательный расчёт выплачен с нарушением срока, не в день увольнения. Кроме того, заработная плата начислялась без применения районного коэффициента.



Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление, которое удовлетворено. Пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Всем детям произведена выплата задолженности по заработной плате с учётом районного коэффициента и компенсации за задержку.



Директорам школ объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

