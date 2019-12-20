В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками

Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии нарушали закон при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Установлено, что 23 школьника работали по срочным трудовым договорам в восьми общеобразовательных школах района. Однако детям окончательный расчёт выплачен с нарушением срока, не в день увольнения. Кроме того, заработная плата начислялась без применения районного коэффициента.
Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление, которое удовлетворено. Пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Всем детям произведена выплата задолженности по заработной плате с учётом районного коэффициента и компенсации за задержку.
Директорам школ объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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