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Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения

Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Общество, 
21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдёт праздник

19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения. Сибирского сказочного персонажа поздравляют «коллеги» со всей страны и из-за рубежа, а также дети и взрослые с разных уголков России.

Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в городе Слюдянка с 2005 года. По итогам 2018 года Байкальский Дед Мороз вошел в топ-10 по упоминаниям сказочных персонажей России в СМИ. С прошлого же года в Слюдянском районе проходит межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».

21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдёт праздник, на который организаторы приглашают всех желающих. Здесь состоятся соревнования по лыжным гонкам. Затем наградят победителей соревнований и творческих конкурсов «Птицы», «Снеговики», «Рисунки», «Варежки Байкальского Деда Мороза».

После обеда начнётся развлекательная программа. Будут работать торговые точки, где можно будет вкусно поесть и приобрести сувениры. Поздравить нашего зимнего волшебника приедет его друг - Санта-Клаус из Финляндии. Празднование дня рождения Байкальского Деда Мороза пройдёт на лыжном стадионе в микрорайоне Рудоуправление.

Организаторы сообщают, что всех, кто придёт на день рождения Байкальского Деда Мороза в колпачке синего цвета, ждёт сюрприз.

На следующий день, 22 декабря, сказочный волшебник отправится в Тулун, где на открытии городской ёлки поздравит с наступающим Новым годом детей из районов, пострадавших от сильнейшего паводка летом 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дед Мороз
 
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