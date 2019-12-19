Участие в игре бесплатно
Организаторы больших городских автоквестов «Encounter» предлагают жителям Улан-Удэ принять участие в автоквесте «Сделано в Бурятии».
Игра пройдет по объектам большой стройки, которая идёт в Улан- Удэ в этом году.
Главная задача – быстро сделать фотографии согласно условиям и загрузить их на сайт, выполнив как можно больше бонусных критериев. Побеждает команда, которая выполнила все задания за максимально короткий срок, с учетом бонусного и штрафного времени. Участие в игре бесплатно.
Победители получат 10 тысяч рублей, занявшие второе место – 7 тысяч, третье – 5 тысяч рублей.
Игра начнётся утром 22 декабря, финишируют участники в ТРЦ «Пионер». Все игроки получают купон для участия в финальной лотерее акции «Сделано в Бурятии». Среди призов – iPhone, ноутбук, телевизор и многое другое.
Чтобы участвовать, нужно собрать команду до пяти человек и подать заявку на игру на сайте http://ulan.en.cx/
Понадобятся автомобиль для перемещения между точками, фотоаппарат или хорошая камера в мобильном телефоне и быстрый интернет для оперативной загрузки фотографий. Все задания будут доступны одновременно с начала игры – точку старта и очередность выполнения вы выбираете самостоятельно.
Дополнительная информация по автоквесту (фотоэкстриму) – +79246502110.
Жители Бурятии смогут выиграть iPhone и ноутбук на автоквесте
Общество, Фото:
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