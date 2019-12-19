Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках

Пользователи Сети одобрили интересное поздравление
Бывший сумоист Анатолий Михаханов поздравил жителей Бурятии с наступающим Новым годом. Он обратился к людям на двух языках: на бурятском и японском.
- Поздравляю вас с Новым годом! Желаю в зимнюю стужу не мёрзнуть, не слышать обидных и равнодушных слов, желаю успеха в делах, - говорится в обращении Анатолия.
Видео опубликовано в паблике buryatia_online. В комментариях пользователи Сети в основном выражали свои эмоции смеющимися смайликами, но некоторые всё же высказались по поводу поздравления.
«Японский дед мороз», «На японском говорит лучше, чем на бурятском», «На бурятском с японским акцентом! Круто!», «Ооо, жители Японии, на бурятском заговорили», пишут комментаторы.
Видеоролик просмотрели около 15 тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов вернулся из Японии в прошлом году, после завершения карьеры сумоиста. За год в Бурятии он скинул почти 100 килограммов
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