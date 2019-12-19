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Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках

Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках
Общество, 
Пользователи Сети одобрили интересное поздравление

Бывший сумоист Анатолий Михаханов поздравил жителей Бурятии с наступающим Новым годом. Он обратился к людям на двух языках: на бурятском и японском.

- Поздравляю вас с Новым годом! Желаю в зимнюю стужу не мёрзнуть, не слышать обидных и равнодушных слов, желаю успеха в делах, - говорится в обращении Анатолия.



Видео опубликовано в паблике buryatia_online. В комментариях пользователи Сети в основном выражали свои эмоции смеющимися смайликами, но некоторые всё же высказались по поводу поздравления.

«Японский дед мороз», «На японском говорит лучше, чем на бурятском», «На бурятском с японским акцентом! Круто!», «Ооо, жители Японии, на бурятском заговорили», пишут комментаторы.

Видеоролик просмотрели около 15 тысяч раз.

Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов вернулся из Японии в прошлом году, после завершения карьеры сумоиста. За год в Бурятии он скинул почти 100 килограммов
Михаханов Новый год бурятский язык
 
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