Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии
Улан-удэнцев приглашают на благотворительную фотосессию с животными. Мероприятие пройдёт 21 декабря с 16 до 18 часов на первом этаже ТЦ «Форум». Акция проходит в рамках фестиваля «Добрый Улан-Удэ».
- Кто сказал, что породистый домашний пёс не друг бездомному дворняге? Мы хотим рассеять этот миф, на нашем мероприятии породистые собаки будут помогать бездомным! Мы запускаем благотворительную фотосессию, во время проведения которой любой горожанин сможет сфотографироваться с пушистыми моделями за символическую сумму. Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным животным Улан-Удэ, а конкретно - на поддержание программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая является одним из самых эффективных способов сокращения численности бездомных животных. Поможем бездомным животным вместе, - отмечают организаторы акции.
Среди моделей будет, к примеру, хорёк по кличке Шанти.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке - https://vk.com/zooevent03
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии
Пожарные напоминают простые правила пожаробезопасной ёлки
«Невозможно пройти», негодуют люди
Вакцинация продолжается
Их наградил глава Алексей Цыденов
В городе Нанчань провинции Цзяньси прошёл первый международный орнитологический фестиваль «Poyang Lake International Birdwatching Week»
«Сорожка всегда выручала в тяжёлые годы войны жителей Корсаково и близлежащих к нему сёл», отмечают местные жители
Радовать горожан праздничной подсветкой будут до конца новогодних каникул
«ТурСтат» составил любопытный список зелёных красавиц со всей страны
Женщин, содержащихся в СИЗО-1, посетил врач центра медицинской профилактики
После открытия памятника в музее истории откроется выставка, посвящённая полководцу
Для школьников провели День открытых дверей
Руководство садика нашло деньги, чтобы согреть группы
Прокуратура Курумканского района организовала конкурс социальной рекламы «Молодёжь против коррупции»
Готовиться к олимпийскому квалификационному турниру российские боксёры будут в нескольких странах