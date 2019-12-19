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В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными

В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии

Улан-удэнцев приглашают на благотворительную фотосессию с животными. Мероприятие пройдёт 21 декабря с 16 до 18 часов на первом этаже ТЦ «Форум». Акция проходит в рамках фестиваля «Добрый Улан-Удэ».

- Кто сказал, что породистый домашний пёс не друг бездомному дворняге? Мы хотим рассеять этот миф, на нашем мероприятии породистые собаки будут помогать бездомным! Мы запускаем благотворительную фотосессию, во время проведения которой любой горожанин сможет сфотографироваться с пушистыми моделями за символическую сумму. Все собранные деньги пойдут на помощь бездомным животным Улан-Удэ, а конкретно - на поддержание программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая является одним из самых эффективных способов сокращения численности бездомных животных. Поможем бездомным животным вместе, - отмечают организаторы акции.

Среди моделей будет, к примеру, хорёк по кличке Шанти.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке - https://vk.com/zooevent03
благотворительность собаки
 
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