Разруха на вокзале повергла в шок улан-удэнцев

«Невозможно пройти», негодуют люди
В паблике ves_ulan_ude_ опубликовано обращение, в котором горожанин возмущается нынешним состоянием перрона вокзала Улан-Удэ. По его словам по разрушенной дороге невозможно ходить, пассажиры с трудом перемещаются среди груд камней и насыпи.
- Не пройти, а с чемоданом на колёсах вообще не проехать. И это по всему вокзалу так. Постоянно встречаю или провожаю кого-то, такое постоянно! На протяжении уже лет двух. Вокзал — это лицо города, сразу видно какой у нас город. Неужели нельзя было это хотя бы летом сделать? Ступеньки все скользкие, при мне упала женщина на виадуке, - возмущается горожанин
Далее он говорит, что к дверям вагона невозможно пройти, поскольку «везде всё перерыто».
- Нигде такого ужаса нет. Даже стыдно, когда людей встречаю, - признаётся житель города.
В обсуждению подключился пассажир, который недавно побывал на улан-удэнском вокзале. Он также остался недоволен нынешним состоянием перрона.
«Приехали в Улан-Удэ на третий путь - асфальт закончился через два метра от вагона, дальше все перерыто, камни, снег. Скользко. До наземного перехода идти метров 20. Лестница крутая, как по ней смогут подняться люди с ограниченными возможностями? Нет никаких приспособлений! – возмущается турист.
«Фу, очередной позор», «Ужас», «Да, я езжу 3-4 раза в году действительно никак нигде не пройти, и ещё я инвалид второй группы», «Везде бардак, как пройти человеку с больными ногами?», возмущаются пользователи Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ началась в июле 2018 года. Сейчас проходит завершающий этап.
Многие подписчики паблика знали, что идёт реконструкция и попросили автора потерпеть завершения ремонта.
«Хватит ныть, я вообще впервые вижу ремонт на вокзале за последние лет 10.Чего врать-то? У нас что такая богатая страна, что ли, чтобы каждый год ремонт делать. Потерпеть не можете, для вашего же блага», «Строительный мусор. Там вроде ещё реконструкция продолжается. Кажись, надо просто потерпеть», «Странные люди, нет бы радоваться, что наш вокзал будет красивый. Надо-то немного потерпеть, я думаю вы не каждый день там ходите», «Не делают - не нравится, делают - тоже не нравится», «Частенько провожают родителей, чёт не помню такого».
В декабре в Бурятии побывал глава РЖД Олег Белозёров. Он осмотрел ход реконструкции и назвал вокзал Улан-Удэ впечатляющим.
Разруха на вокзале повергла в шок улан-удэнцев
Общество, Фото:
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