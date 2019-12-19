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17 жителей Бурятии получили госнаграды

17 жителей Бурятии получили госнаграды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Их наградил глава Алексей Цыденов

19 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов вручил государственные награды России передовикам производства, работникам сферы образования, здравоохранения, социальной сферы, агропромышленного и минерально-сырьевого комплекса, промышленности, государственным и муниципальным служащим. Указы о награждении подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Хотел бы поздравить всех собравшихся со знаменательным событием. Этот год мы, как всегда, заканчиваем доброй традицией, награждаем почётными наградами. Сегодня у нас в зале достойные люди, лучшие представители республики, которые удостоены чести получить государственные награды. Здесь собрались и промышленники, и учёные, и культура, и образование. Представители всех ключевых направлений. И это очень отрадно. Благодарю за вашу работу, ваш труд, ваше созидание, вашу активность. Вы гордость Бурятии. Спасибо вам, что вы такие у нас есть. И конечно, с наступающим Новым годом! - сказал Алексей Цыденов.


С ответным словом на церемонии выступила Екатерина Цыденешеева, заведующая отделением детской республиканской клинической больницы.

- Принимая сегодня из рук главы республики столь высокую награду, я хочу сказать, что это не только моя заслуга. Это труд моих коллег – врачей детской республиканской клинической больницы. Это признание нашей работы всего врачебного коллектива, того, что мы сохраняем, лечим и растим наше будущее – наших детей, - сказала она.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры Вячеслав Бальжинимаев. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю плодотворную деятельность медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили художник-монументалист, член Союза художников России Юрий Мандаганов и машинист экскаватора ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Александр Безбородов.

Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору исторических наук, профессору Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Марине Балдано. Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено директору спортивной школы «Золотой Дракон» Игорю Марковцу.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получил режиссёр народного ансамбля песни и танца «Закамна» Николай Тарбаев. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением детской республиканской клинической больницы Екатерине Цыденешеевой.

Почётной грамотой президента награждена учитель лингвистической гимназии № 3 Лариса Цыденова. Благодарность президента России объявлена заместителю генерального директора по обогащению ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Николаю Игумнову.

Кроме того, почётной грамотой Совета Федерации награждены: первый заместитель директора ЛВРЗ Сергей Заборских, бригадир коневодческой бригады СПК «Ульдурга» Еравнинского района Солбон Цыденжапов.

Медалью «Совет Федерации. 25 лет» награждён руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров.

Благодарность председателя Совета Федерации объявлена директору ОО «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Владимиру Белоголовову. Благодарность председателя Совета Федерации получил заместитель начальника управления по обеспечению деятельности администрации Селенгинского района Юрий Гребнев.


государственные награды правительство республики
 
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