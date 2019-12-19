Орнитолог Байкальского заповедника участвовал в фестивале в Китае

В городе Нанчань провинции Цзяньси прошёл первый международный орнитологический фестиваль «Poyang Lake International Birdwatching Week»
В качестве приглашённого эксперта в фестивале принял участие сотрудник Байкальского заповедника Юрий Анисимов.
- «Птицы объединяют мир» – таков был девиз фестиваля, длившегося 5 дней. В событии приняли участие около 600 человек – орнитологов, бёрдвотчеров, студентов и школьников, туристов. В церемонии открытия участвовали государственные деятели Китая, представители программы ООН по окружающей среде (UNEP), Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Международного фонда охраны журавлей (ICF), - сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.
- Территория Китая является очень важной для журавлей, – отметил Спайк Миллингтон, вице-президент ICF. – Мы поддерживаем китайскую философию экологической цивилизации и гармонии с природой, которые так важны в глобальном плане.
Как рассказал Юрий Анисимов, уже на подъезде к месту проведения мероприятия было видно, насколько оно масштабно - вдоль дорог и на подъезде к гостиничному комплексу висели плакаты со стерхами – основой эмблемой озера Поянху.
- На торжественном открытии было много людей, в том числе политиков и приглашённых гостей из разных стран, были задействованы десятки волонтёров, событие активно освещалось в прессе и на телевидении. Вечером над городом запустили 1000 беспилотных летательных аппаратов, формирующих силуэт летящей птицы. Во время фестиваля был проведён ряд мероприятий, в том числе фотовыставка о перелётных птицах, мероприятия по экопросвещению в заповеднике «Озеро Поян» и международный форум по защите перелётных птиц. Размах, с которым в Китае пропагандируют охрану природы, впечатляет, - добавил он.
На следующий день после открытия гостей фестиваля привезли на озеро Поянху, где они приняли участие в выпуске птиц из центра реабилитации. Сюда привозят птиц с различными повреждениями практически со всей территории Китая. Здесь их лечат и «ставят на крыло», после чего выпускают обратно в природу. Среди выпущенных во время фестиваля птиц были даурские журавли и стерх, на которых одели спутниковые передатчики для отслеживания их дальнейших перемещений.
Участники также прогулялись по экотропе, проложенной вдоль берега озера, и со смотровых площадок полюбовались на дальневосточных аистов, белолобых гусей, стерхов.
Одной из основных целей фестиваля «Poyang Lake International Birdwatching Week» было привлечение властей и общественности к проблеме сохранения природы. В Китае из-за высокой плотности населения и быстрого экономического развития эта проблема стоит очень остро. В стране активно занимаются её решением. Многие приглашённые специалисты высоко оценили растущее сознание Китая в деле охраны окружающей среды за последние три десятилетия.
Справка:
Озеро Поянху является крупнейшим пресноводным озером в Китае и представляет исключительную ценность для перелётных птиц в период миграции и зимовки. Ежегодно здесь зимует около 700 000 птиц, среди них – 90% мировой популяции стерха, 80% популяции сухоноса, 80% популяции дальневосточного аиста. Эти три вида гнездятся в России, они занесены в международные и национальные красные книги. Во всех странах орнитологи прикладывают множество усилий для их изучения и сохранения.
Орнитолог Байкальского заповедника участвовал в фестивале в Китае
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В городе Нанчань провинции Цзяньси прошёл первый международный орнитологический фестиваль «Poyang Lake International Birdwatching Week»
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