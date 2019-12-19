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Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную

Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
Общество,  Фото:архив министерства спорта Иркутской области
Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх

Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска вошли в состав сборной команды России по санному спорту для участия в III зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне в Швейцарии. Состав сборной страны по санному спорту был утверждён 9 декабря.

В состав включены три спортсмена из Братска – Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Ребята тренируются у Дмитрия Смирнова.

Всего в состав сборной России по санному спорту вошли восемь человек. Это также спортсмены из Москвы и Московской области, Красноярского и Пермского краёв.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, предстоит представлять Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх и команде региона по кёрлингу. Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков, Валерия Денисенко победили на отборочных соревнованиях по кёрлингу на зимние юношеские Олимпийские игры.
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