Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную

Общество, Фото: архив министерства спорта Иркутской области

Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх



Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска вошли в состав сборной команды России по санному спорту для участия в III зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне в Швейцарии. Состав сборной страны по санному спорту был утверждён 9 декабря.



В состав включены три спортсмена из Братска – Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Ребята тренируются у Дмитрия Смирнова.



Всего в состав сборной России по санному спорту вошли восемь человек. Это также спортсмены из Москвы и Московской области, Красноярского и Пермского краёв.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, предстоит представлять Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх и команде региона по кёрлингу. Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков, Валерия Денисенко победили на отборочных соревнованиях по кёрлингу на зимние юношеские Олимпийские игры.

