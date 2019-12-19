Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска вошли в состав сборной команды России по санному спорту для участия в III зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне в Швейцарии. Состав сборной страны по санному спорту был утверждён 9 декабря.
В состав включены три спортсмена из Братска – Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Ребята тренируются у Дмитрия Смирнова.
Всего в состав сборной России по санному спорту вошли восемь человек. Это также спортсмены из Москвы и Московской области, Красноярского и Пермского краёв.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, предстоит представлять Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх и команде региона по кёрлингу. Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков, Валерия Денисенко победили на отборочных соревнованиях по кёрлингу на зимние юношеские Олимпийские игры.
Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
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