В Иркутской области раздали госнаграды РФ и награды региона

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Грамоты и медали вручил врио губернатора региона Игорь Кобзев



Сегодня, 19 декабря, временно замещающий должность главы Иркутской области Игорь Кобзев вручил государственные награды Российской Федерации и высшие награды региона.



За заслуги в развитии железнодорожного транспорта и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён заместитель начальника Иркутского регионального центра связи ОАО «РЖД» Вячеслав Танев.



За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены медицинская сестра физиотерапевтического отделения городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Татьяна Стафийчук, а также донор крови и её компонентов Сергей Козлов из Усть-Илимска. Он является действующим безвозмездным кадровым донором Иркутской области с 1979 года, сдаёт кровь не менее 4 раз в год. Награду также получила заведующая отделением Иркутского филиала «Микрохирургии глаза» имени академика С.Н. Федорова Вера Букина. За 11 лет работы в филиале она провела более 15 тысяч операций.



За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» преподавателю Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена Ольге Башириной.



За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почётной грамотой президента Российской Федерации награждён директор объединенной детской школы искусств №3 города Братска Левон Азизян.



За заслуги в области химии и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» главному химику службы директора по производству и развитию филиала акционерного общества «Саянскхимпласт» Александру Селезнёву.



За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская слава» Олег и Вера Соколовы из Нукутского района. Семья принимает активное участие в общественной жизни школы и села, является неоднократным победителем районных, окружных, областных спортивных мероприятий.



За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в городе Неаполе (Италия) объявлена благодарность президента Российской Федерации члену спортивной сборной команды Российской Федерации по дзюдо Евгению Прокопчуку. Его главные победы на международной арене: «серебро» открытого турнира в Риме и «бронза» «Большого шлема» в Екатеринбурге – были завоеваны весной. «Золото» на Всемирных играх студентов стало закономерным итогом успешного сезона.



Указом губернатора Иркутской области за деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом, удостоены звания «Почётный гражданин Иркутской области» генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев. Более 40 лет Александр Алексеевич работает в области авиастроения, является автором более 70 научных работ, статей и 10 изобретений. Возглавил завод в 2008 году. Предприятие в рейтинге четырехсот крупнейших компаний заняло 11 место.



«Почётным гражданином Иркутской области» стала также заслуженный экономист РФ, профессор Иркутской государственной экономической академии Татьяна Кузнецова. До декабря 2019 года она возглавляла управление Федерального казначейства по Иркутской области.



За заслуги в развитии энергетики, освоении новых типов энергетического оборудования и установок почётное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области» присвоено генеральному директору Иркутской электросетевой компании Евгению Новикову. Под его руководством реализованы стратегические проекты: закрыты крупные электрокотельные в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, тепловая нагрузка передана на эффективные теплоисточники, работающие в комбинированном цикле и на первую в области крупную газовую котельную с высокой экологичностью, эффективностью и уровнем автоматизации. На теплоисточниках города Братска выполнены мероприятия, позволившие сжигать крупнотоннажные объемы кородревесных отходов, что не только принесло экономический эффект, но и предотвратило экологический ущерб в результате их гниения на свалках.



За заслуги в повышении правовой культуры населения Иркутской области, подготовке высококвалифицированных юридических кадров почётное звание «Заслуженный юрист Иркутской области» присвоено директору Иркутского института филиала всероссийского государственного университета юстиции Артуру Бычкову. Автор более 40 научных трудов, многие из которых опубликованы в ведущих ВАКовских научных изданиях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

