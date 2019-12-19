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Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о профилактике женского алкоголизма

Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о профилактике женского алкоголизма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщин, содержащихся в СИЗО-1, посетил врач центра медицинской профилактики

В Улан-Удэ СИЗО-1 посетил врач центра медицинской профилактики Зинаида Михайлова. Она побывала у женщин, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, ознакомилась с условиями содержания и прочитала осуждённым лекцию о профилактике женского алкоголизма, о вреде табакокурения и наркомании.

Также врач поделилась примерами жизненных ситуаций, с которыми, возможно, придётся столкнуться женщинам после освобождения.

В завершении встречи Зинаида Базаровна подарила осужденным женщинам книгу «Преодоление» - очерк о жизни и деятельности почётного гражданина Улан-Удэ Эржены Будаевой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
осужденные
 
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