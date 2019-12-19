Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о профилактике женского алкоголизма

Женщин, содержащихся в СИЗО-1, посетил врач центра медицинской профилактики



В Улан-Удэ СИЗО-1 посетил врач центра медицинской профилактики Зинаида Михайлова. Она побывала у женщин, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, ознакомилась с условиями содержания и прочитала осуждённым лекцию о профилактике женского алкоголизма, о вреде табакокурения и наркомании.



Также врач поделилась примерами жизненных ситуаций, с которыми, возможно, придётся столкнуться женщинам после освобождения.



В завершении встречи Зинаида Базаровна подарила осужденным женщинам книгу «Преодоление» - очерк о жизни и деятельности почётного гражданина Улан-Удэ Эржены Будаевой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

