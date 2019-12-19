В субботу в Улан-Удэ установят памятник маршалу Рокоссовскому

После открытия памятника в музее истории откроется выставка, посвящённая полководцу



В Улан-Удэ у Мемориала Победы 21 декабря в 12:00 торжественно откроют памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Конная скульптура, выполненная из бронзы, будет установлена на гранитный постамент.



- Открытие памятника украсит выступления Военного духового оркестра Улан-Удэ и солистов ансамбля 36 общевойсковой армии «Селенга». Церемонию откроют глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, архитектор памятника Вячеслав Бухаев, скульптор памятника Матвей Макушкин и другие, - сообщили в пресс-службе минкульта Бурятии.



После открытия памятника действие перенесётся в музей истории Бурятии, где в центральной части экспозиции «Хронограф Бурятии» на втором этаже откроется выставка «Герой Отечества», посвящённая Рокоссовскому. На шести информационных стендах посетители смогут ознакомиться с военной карьерой Рокоссовского, а также с документами, фотографиями, оружием, военной формой (будёновкой, шинелью), монгольским дэгэлом, подаренным Рокоссовскому семьей Цеденбала во время его визита в МНР в 1960-е годы. Также можно увидеть восстановленную копию знамени, которым Буркавдивизион был награждён за боевые действия на КВЖД в ноябре 1929 года, и многое другое, например, личные вещи К.К. Рокоссовского.



Также на выставке будет установлен информационный киоск (где будут представлены фотографии, не вошедшие в информационные щиты) и будет работать экран проектора для демонстрации документальных фильмов о Рокоссовском.



Российское военно-историческое общество в июне этого года объявило конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Среди горожан провели голосование по выбору места. Работы по проектированию и установке постамента обошлись в 7 млн. рублей.



Справка:



Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его жизнь тесно связана с Бурятией. Здесь более 16-ти лет с 1920 года до 1937 года проходило его становление как военачальника. Именно Рокоссовский стоял у истоков первого в республике национального воинского формирования - Бурятский кавалерийский дивизион. Рокоссовский был командующим 1-м Белорусским фронтом, командующим 2-м Белорусским фронтом, маршалом Советского Союза. Он дважды Герой Советского Союза, также командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.

