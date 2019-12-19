В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам

Окружную награду получили 50 юных талантов
18 декабря состоялось вручение премии руководителя администрации Агинского Бурятского округа «Будущее Аги». 50 одарённых и талантливых школьников, студентов Агинского округа удостоились наград.
Исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации округа Буянто Батомункуев в своём выступлении отметил, что вручение премии руководителя в этом году проводится впервые. Теперь и в канун Нового года ежегодно будут чествовать и поздравлять школьников и студентов, достижения которых известны не только на уровне округа, но и всего Забайкальского края. Буянто Батомункуев поблагодарил воспитателей, учителей и родителей лауреатов премии, чей вклад в достижение высоких результатов неоценим.
Полина Кривицкая – прилежная ученица Новоорловской средней школы, активистка, творческая личность. Стала победителем окружного конкурса «Лидер 21 века». Она также активно занимается спортом.
- В основном я очень много участвую в спортивных соревнованиях: волейбол, баскетбол. Медалей очень много домой привожу. Потому что мне это очень нравится, – сказала Полина Кривецкая.
Учащийся Ушарбайской средней школы Баясхалан Бадеев является победителем и дипломантом краевой и всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее», обладателем титула «Лучший нападающий».
- Я просто активист. Участвую везде: КВН, учёба, спорт. Найти время на спорт несложно, можно по утрам бегать и потом пойти в школу, – говорит Баясхалан Бадеев.
Дугар Насаков – прирождённый лидер и талант. Он президент школьного самоуправления, командир юнармейского отряда, участник межрегиональных и международных конкурсов в составе театра «Морин эрдэни».
- Хотелось бы сказать большое спасибо своим учителям, тренеру, ну и, конечно же, родителям за то, что всегда помогают, поддерживают и верят в меня, – сказал Дугар Насаков.
Праздничное настроение всем гостям создали своим живым исполнением вокально-инструментальный ансамбль «Горизонт» детской школы искусств посёлка Могойтуй, развлекательной программой – артисты театра «ДалиТэ», зажигательным танцем «Круче всех» - коллектив Агинской средней общеобразовательной школы №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам
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