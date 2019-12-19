В Бурятии открылся один из замерзающих детсадов

Руководство садика нашло деньги, чтобы согреть группы
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 декабря решением суда на 90 суток была приостановлена деятельность детского сада «Алёнушка» в улусе Бом Мухоршибирского района Бурятии. Температура в группах не дотягивала до нормы и составляла от 13,8 до 16,5 градусов.
Уже через 10 дней после закрытия администрация детского учреждения обратилась в суд с ходатайством о возобновлении деятельности. Повторной проверкой Роспотребнадзора установлено, что в помещениях детского сада температура поднята почти на 10 градусов: с 16,3 до 25,6ºC.
- Представители юридического лица в суде пояснили, что сразу после вынесения судебного решения были выделены денежные средства, отремонтирована система отопления и утеплена часть фундамента. Оставшиеся работы будут произведены в тёплое время года, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.
Детский сад возобновит свою работу с 17 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», холодными оказались ещё два сада – «Колосок» в Тарбагатайском районе и кыренский детский сад в Тункинском районе. Их деятельность также была приостановлена.
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Общество, Фото:
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