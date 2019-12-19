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В Бурятии открылся один из замерзающих детсадов

В Бурятии открылся один из замерзающих детсадов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководство садика нашло деньги, чтобы согреть группы

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 декабря решением суда на 90 суток была приостановлена деятельность детского сада «Алёнушка» в улусе Бом Мухоршибирского района Бурятии. Температура в группах не дотягивала до нормы и составляла от 13,8 до 16,5 градусов.

Уже через 10 дней после закрытия администрация детского учреждения обратилась в суд с ходатайством о возобновлении деятельности. Повторной проверкой Роспотребнадзора установлено, что в помещениях детского сада температура поднята почти на 10 градусов: с 16,3 до 25,6ºC.

- Представители юридического лица в суде пояснили, что сразу после вынесения судебного решения были выделены денежные средства, отремонтирована система отопления и утеплена часть фундамента. Оставшиеся работы будут произведены в тёплое время года, - сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

Детский сад возобновит свою работу с 17 декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», холодными оказались ещё два сада – «Колосок» в Тарбагатайском районе и кыренский детский сад в Тункинском районе. Их деятельность также была приостановлена.
детские сады
 
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