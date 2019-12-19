На их месте построят социальные объекты
На территории Октябрьского округа Иркутска ведётся работа по сносу аварийных расселённых домов. С начала года уже демонтированы объекты на улицах Трудовая, 103 и Лыткина, 27/1. В настоящий момент выполняется снос неэксплуатируемых домов на улицах Коммунистическая, 24/5 и 25 Октября, 25-а. Всего за 5 лет на территории округа снесено 37 аварийных расселенных домов.
- Сегодня основная задача сноса расселённых жилых объектов – обеспечение безопасности, в том числе пожарной. Наряду с демонтажом, выполняем консервацию подобных объектов. В частности, на улице Депутатская, 43/1 ведется работа по предотвращению доступа в здание, отключены все коммуникации. Со временем этот дом также будет снесён, – пояснил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.
Что касается освободившихся земельных участков, то в соответствии с генеральным планом Иркутска на части из них предусмотрено размещение социальных объектов. Например, территория дома № 25-а на улице 25 Октября – часть планируемой школы на 1275 мест, также в планах строительство школы на 500 мест в районе улицы Трудовой, 103 и спортивного объекта на месте снесённого дома на улице Лыткина, 27/1.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилище на 2013-2019 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-2017г.г.», в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Жилые помещения предоставляются в Правобережном округе и Ленинском районе города.
В Иркутске сносят аварийные дома
Общество, Фото:
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