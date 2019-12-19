Прокуратура Курумканского района организовала конкурс социальной рекламы «Молодёжь против коррупции»
В мероприятии принял участие 41 ученик из восьми школ района. Они подготовили рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему.
По результатам конкурса определены победители – ученики Улюнханской и Барагханской общеобразовательных школ.
Прокурор района, выступая перед участниками, отметил важность правового воспитания школьников, он поздравил победителей, вручил памятные подарки. Все участвующие в конкурсе поощрены сладкими призами.
В помещении прокуратуры Курумканского района размещена экспозиция из рисунков, представленных на конкурс.
В Бурятии прокуратуру украсили рисунки против коррупции
Общество, Фото:
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