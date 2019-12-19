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В Бурятии прокуратуру украсили рисунки против коррупции

В Бурятии прокуратуру украсили рисунки против коррупции
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Прокуратура Курумканского района организовала конкурс социальной рекламы «Молодёжь против коррупции»

В мероприятии принял участие 41 ученик из восьми школ района. Они подготовили рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему.

По результатам конкурса определены победители – ученики Улюнханской и Барагханской общеобразовательных школ.

Прокурор района, выступая перед участниками, отметил важность правового воспитания школьников, он поздравил победителей, вручил памятные подарки. Все участвующие в конкурсе поощрены сладкими призами.

В помещении прокуратуры Курумканского района размещена экспозиция из рисунков, представленных на конкурс.
прокуратура коррупция конкурс рисунков
 
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