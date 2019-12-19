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В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»

В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ
Для городских ребят проводят бесплатные мастер-классы и катания

18 декабря на центральном стадионе Республики Бурятии стартовала трёхдневная акция «GO на лёд», в которой принимают участие ребята из районов города Улан-Удэ.

- Такая акция рассчитана на все районы города. Сегодня в ней приняли участие ребята из Советского района. Целью акции является популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Я хочу поблагодарить центральный стадион, что они откликнулись на наше предложение провести бесплатные мастер-классы и катания для наших ребят, – отметил старший специалист молодёжного центра РБ Баир Батуев.

Для ребят был организован небольшой мастер-класс по игре в хоккей, после которого ребята абсолютно бесплатно могли свободно покататься на коньках.

Следующая акция состоялась сегодня, в ней приняли участие школьники из Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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