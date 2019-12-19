Турнир пройдёт в Кижингинском районе
С 5 по 8 января в Бурятии пройдёт первенство республики по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. Турнир состоится в селе Кижинга в здании Кижингинской школы имени Хоца Намсараева. Открытие первенства начнётся в 15:00 5 января.
Соревнования проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки 1994-200 гг.р., юниоры и юниорки 2001-2003 гг.р., юноши и девушки 2004-2006 гг.р., юноши и девушки 2007-2009 гг.р., мальчики и девушки 2010-2011 гг.р., мальчики и девочки 2012-2014 гг.р.
Победители и призёры в личном зачёте в русских и стоклеточных шашках (юноши и девушки раздельно) награждаются дипломами, медалями и денежными призами.
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Молодёжь сразится в первенстве Бурятии по шашкам
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